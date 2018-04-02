Покинутая в роддоме дочь Серова сделала ДНК-тест

Марина Александрова, которая называет себя дочерью Александра Серова, сделала проверку родства с певцом при помощи ДНК-теста. Девушку, которая появилась на свет без кисти руки, после рождения оставили в роддоме.

Марина Александрова пришла в студию одного из ток-шоу по российскому федеральному телеканалу и сообщила, что является дочерью знаменитого певца Александра Серова. Девушку, родившуюся без кисти руки, оставили в роддоме. Чтобы доказать то, что ее отцом и правда является Серов, девушка решилась ДНК-тест.На более ранней передаче выяснилось, что у певца была жена. В их семье была дочь, которую Серов считал умершей, и Александрова, обратившаяся на передачу, считала, что этой дочерью могла быть именно она. Тетя девочки, сестра ее матери сообщила, что помнит как та, писала отказ от дочери, помнит, что врач говорил о дефекте руки у новорожденной, а также о врожденном пороке сердца. Однако результат генетического теста показал нулевой процент родства между Серовым и Алексадровой.