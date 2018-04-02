Ольга Казаченко разошлась с супругом перед рождением ребенка

Жена певца Вадима Казаченко решила разойтись с ним перед рождением сына. Ей надоели обвинения в измене.

Никита Готский

Несколько дней назад сыну Вадима Филиппу исполнился год. Сам музыкант не принимает участия в воспитании мальчика. Он занят тем, что судиться с женой Ольгой, желая доказать, что та родила ребенка от другого мужчины.Перед появлением на свет Филиппа Ольга решила расстаться с супругом, дабы все точки поставить над «i». По ее словам, Вадим не хочет признавать сына своим, ее саму травят в Интернете, утверждая, что ребенка якобы не существует и семьи с Казаченко не было, теперь же девушка намерена развестись с бывшим любимым человеком.Ранее суд обязан Вадима Казаченко выплачивать алименты, но он уклоняется от этих обязанностей. Певец подал иск в суд на миллион рублей за компенсацию, и на пять миллионов, за которые прежде будто бы покупал Ольге разные подарки. С девушки взыскали только миллион.