Андрей Данилко признался, что выступает на закрытых концертах в России

Украинский артист Андрей Данило, он же Верка Сердючка, рассказал о закрытых концертах в России. Музыкант выступает на частых закрытых мероприятиях.

Никита Готский

Данилко признался, что регулярно выступает в РФ, но его концерты не являются «афишными» мероприятиями. В основном Сердючка гасролирует на приватных мероприятиях закрытого типа. Эти гастроли не носят политического характера, сам же Андрей пытается создавать максимально положительный эффект от своей творческой работы. Случалось, что Сердючку звали на вечера, где главные герои муж-украинец и жена-русская. Во время его шоу, говорит Данилко, часто исполняют украинские хиты, в частности «Червону руту».Музыкант не собирается осуждать коллег, выступающих на территории России. «У всех коллективы, артист это работодатель», утверждает он. Сожалеет Андрей, что в Украине срывают концерты местных музыкантов, гастролирующих по соседней стране.