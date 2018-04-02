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| | "7 месяцев, мальчик": Почему беременная Хилькевич опубликовала старые снимки?

"7 месяцев, мальчик": Почему беременная Хилькевич опубликовала старые снимки?

Сегодня, 20:28
Анна Хилькевич опубликовала информацию о том, что она беременна на своей официальной странице в Instagram. Фото с округлившимся животом звезда сериала «Универ» подписала: «…начнём понедельник вот с такой вот новости, ну, а всеми подробностями я обязательно поделюсь с вами позже. Так что дайте беременной мамаше спокойно наслаждаться этим ощущением и последними спокойными месяцами». Эта информация многих удивила, хотя нашлись и те, кто подтвердил свои догадки, утверждая, что и ранее заподозрили актрису в беременности. Пост госпожи Хилькевич в сети оказался поводом для дальнейшего рассуждения на предмет своевременности опубликованной информации. Многие отметили весьма странный факт столь быстрого появления у звезды округлившегося живота: «19 марта ещё плоский пресс качала, а сейчас беременная? Странно». «А почему цвет волос светлей? Это старое фото?», - отметили поклонники госпожи Хилькевич. Подписчики актрисы сообщили о том, что форма живота указывает на то, что Хилькевич ждет мальчика. «Но не боишься ли ты, что станешь меньше уделять внимания старшой??», - поинтересовалась подписчица у хозяйки аккаунта.

"7 месяцев, мальчик": Почему беременная Хилькевич опубликовала старые снимки?

 

Ранее на странице Анны Хилькевич в сети были опубликованы снимки, на которых она демонстрирует рельефный живот, подписав снимок: «Для того, чтобы хорошо выглядеть нужно всего лишь.... правильно питаться, заниматься спортом, ходить в спа по телу и по лицу, загорать, но при этом не вредить здоровью, следить за чистотой кожи, волос, регулярно делать маникюр/педикюр/укладки и мыслить позитивно! ну, хоть с последним у меня точно получается».

Подобные посты в сети навели ее поклонников на мысль о том, что все кадры, представленные актрисой в последние месяцы, были сделаны куда ранее, чем опубликованы в ее Instagram. Однако сама Анна Хилькевич пока не комментирует уже озвученные предположения относительно ее «интересного положения», лишь скромно добавив: «ну, а если серьезно, то отшучиваться на тему моего нового положения с каждым днём все сложнее и сложнее, к тому же многие обладают такой проницательностью, что догадались о переменах раньше, чем узнала я».
Дыль Лилия
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