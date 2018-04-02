Спящий шарпей: Лена Миро описала среднестатистического мужчину в России

Лена Миро раскритиковала мужчин нынешнего столетия. К примеру, мужчин из России она считает пассивными и называет их "спящими шарпеями".

Никита Готский

В своем новом посту Миро обсудила нынешнее поколение мужчин. Рассуждая об этой теме, блогер считает их пассивными, которые потеряли охотничий инстинкт. Лена жалуется, что современные мужчины больше не бегают за дамами, как ранее. Парни уже не бросают взгляды на понравившихся девушек как на улице, так и в ресторанах. Дескать, пока не напьются, представители сильного пола видят и беседуют только со своим собутыльником. Иначе она смотрит на кавказцев, которые, как гласит Миро, сразу высказывают о женщинах, что думают.Положительно Миро относится и к жителям солнечной Италии. По ее мнению, в их глазах огонь, они всегда готовы к знакомствам к дамам, совсем другой типаж у российских мужчин. Их она обозвала «спящими шарлеями». В конце своей речи она интересуются у парней: осознают они личную «несексуальность», а также обращается к девушкам: нужны ли им такие кавалеры.