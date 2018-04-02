Серябкина с голой грудью взбудоражила интернет

Вокалистка поп-группы Serebro Ольга Серябкина решила снова обрадовать поклонников женскими прелестями. На этот раз она опубликовала фото своей груди.

Серябкина не раз восхищала поклонников эротическими изображениями с личным участием. Теперь в ее Instagram-аккаунте имеется новый снимок, где певица продемонстрировала свою грудь. При этом она интересуется у фанатов, какое у них самое нелюбимое мужское имя.

Никита Готский

Фолловеры не могли пройти мимо такого соцопроса и принялись писать инициалы, вызывающие у них негативные эмоции. Как оказалось, многим не нравятся «Геннадий, «Егор», «Игорь», Константин», «Денис» и ряд других. Под постом Серябкиной подписчики принялись интересоваться друг у друга, отчего то или иное имя им не по душе. Одна из пользовательниц восхитилась именем Евгений, ведь именно так зовут ее супруга.