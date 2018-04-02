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| | Анна Хилькевич шокировала новостью о второй беременности

Анна Хилькевич шокировала новостью о второй беременности

Сегодня, 19:55
Звезда "Универа" Анна Хилькевич станет матерью во второй раз. О своей очередной беременности она рассказала сотрудникам СМИ.

Анна Хилькевич шокировала новостью о второй беременности

 

По словам знаменитости «Универа», данная беременность не заставила ждать длительное время для официального заявления, ведь у корреспондента появляются вопросы по поводу ее самочувствия. Хилькевич не прячется за свободными нарядами и скрывать то, что по душе каждой девушке.

Для подтверждения собственных слов актриса приняла участие в фотосете, где на новых снимках можно увидеть ее круглый живот. Анна оставила в секрете только пол ребенка, но вероятно об этом она расскажет спустя время уже ближе к родам.

Первые данные о положении Хилькевич появились в начале года. К примеру, люди предположили, что актриса ждет прибавления в семье после кинокартины «Купи меня», тогда удалось увидеть округлившийся живот. Сейчас Хилькевич воспитывает дочь Арианну, родившуюся в 2015 года.
Никита Готский
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