"Сексуальность за гранью": В сети появились эксклюзивные кадры съемок обнаженной Бузовой

Ольга Бузова с каждым днем становится все популярнее. Ее творчество и умение привлечь внимание своей аудитории не оставляет равнодушными не только поклонников, но и критиков. Последняя публикация артистки буквально взорвала сеть откровенностью и эпатажем. Так, певица представила на суд общественности эксклюзивные кадры со съемок для глянцевых страниц знаменитого журнала Playboy, о чем написала и сама госпожа Бузова под хэштегом «#онанебоится#смотринаменя». Менее чем за час после публикации откровенных кадров, их успели как раскритиковать, так и восхититься. «В клипах и песнях слишком много сексуальности, на грани разврата, стоит немного задуматься, Ведь основная аудитория поклонников это подростки», - отметили пользователи сети.

Дыль Лилия

Певицу неоднократно критиковали за то, что она излишне откровенна в своих нарядах. К слову, и сама госпожа Бузова не прочь подлить масла в огонь. Ее страница в Instagram пестрит сексуальными снимками, что не всегда радует ее аудиторию. Обнаженные бедра артистки всколыхнули сеть. «Тебе будет больно... ты ее запомнишь навсегда», - опубликовала свое послание Ольга Бузова. Многие принялись обсуждать, что слова и не только, адресованы Тарасову. К слову, знаменитая чета футболиста и его супруги ожидает пополнения, подтвердив ранее озвученные предположения пользователей сети.Уже по сложившейся традиции под град критики попадают даже весьма целомудренные снимки Ольги Бузовой. Позитивный пост: «Каждый раз радуюсь, потому что хочется, чтобы везде в твоей стране было как в центральных городах. Надеюсь, дальше будет только лучше» был расценен как рекламную кампанию артистки. «Не удивлюсь, что скоро на её ж… будут деньги ставить. Не для широких масс. Она будет только деньги косить. Что рот, что ж… только для этого сделала. Вы думаете, что ей так просто деньги дают», - написали пользователи сети. А пока подавляющее большинство критиков не оставляют в покое Ольгу Бузову, она продолжает публиковать экстравагантные и неоднозначные посты в сети.