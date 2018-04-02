Стриженова: Джигарханян был счастлив с Цымбалюк-Романовской

За два десятка лет работы на телевидении Стриженовой довелось познакомиться с очень многими отечественными знаменитостями. Не исключением стал и Армен Джигарханян. Теледиве доводилось неоднократно видеться и с бывшей супругой режиссера Виталиной. Происходили их встречи на съемочных площадках, в театре и в «Останкино».
История, произошедшая в результате, для Стриженовой особенно болезненна, ведь она знала, насколько трогательно заботилась о знаменитом артисте молодая супруга.
«Могу сказать лишь одно. Мы познакомились пять лет назад в Ереване, во время съемок «Домика в сердце». Виталина ни на шаг не отходила от Армена Борисовича, нежно ухаживала за них. Вот тогда он был счастлив», - утверждает Стриженова.
Цымбалюк-Романовская ухаживала за Джигарханяном, как за маленьким ребенком, продолжает телеведущая. Кормила его с ложки, готовила ему диетическую еду, шила туфли на заказ и водила под руку. Сейчас ему пришлось отказаться от массы приятных вещей, связанных с пианисткой, оказавшейся в водовороте скандала.
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