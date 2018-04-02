Стриженова: Джигарханян был счастлив с Цымбалюк-Романовской

Известная телеведущая Екатерина Стриженова поделилась с подписчиками в Instagram мнение о том, что Армен Джигарханян, несмотря на расхожее мнение, был счастлив, будучи вместе с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Николай Офицеров

За два десятка лет работы на телевидении Стриженовой довелось познакомиться с очень многими отечественными знаменитостями. Не исключением стал и Армен Джигарханян. Теледиве доводилось неоднократно видеться и с бывшей супругой режиссера Виталиной. Происходили их встречи на съемочных площадках, в театре и в «Останкино».История, произошедшая в результате, для Стриженовой особенно болезненна, ведь она знала, насколько трогательно заботилась о знаменитом артисте молодая супруга.», - утверждает Стриженова.Цымбалюк-Романовская ухаживала за Джигарханяном, как за маленьким ребенком, продолжает телеведущая. Кормила его с ложки, готовила ему диетическую еду, шила туфли на заказ и водила под руку. Сейчас ему пришлось отказаться от массы приятных вещей, связанных с пианисткой, оказавшейся в водовороте скандала.