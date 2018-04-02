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| | Беременная жена Тарасова ответила на самые частые вопросы подписчиков

Беременная жена Тарасова ответила на самые частые вопросы подписчиков

Сегодня, 19:53
Модель Анастасия Костенко находится в интересном положении. Как и у каждой женщины в такой период свои бзики. Жена футболиста решила устроить диалог откровения со своими подписчиками.

Беременная жена Тарасова ответила на самые частые вопросы подписчиков

 

Модель из Ростова-на-Дону стала третьей законной супругой московского футболиста Дмитрия Тарасова в январе текущего года. Сейчас её всё больше донимают вопросами об их личной жизни. Поэтому она решила напрямую позволить своим подписчикам в социальной сети Instagram задавать интересующие их вопросы, а она ответит на самые популярные из них.

В результате, самыми интересующими пользователей вопросы о личной жизни Анастасии Костенко стали те, которые касаются сроков беременности и пола ожидаемого ребёнка. Также фанатам интересно, как происходит подготовка к рождению малыша.

Одними из самых неуместных тем в данный период жизни молодой жены Тарасова и будущей матери их общего ребёнка, это вопросы о предыдущей супруге футболиста Ольге Бузовой. Поклонников интересует, как она смогла пережить давление общества после разглашении об отношениях с Тарасовым.
Дарья Дмитриева
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