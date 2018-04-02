Панина раскритиковали за купание голышом на глазах у 10-летней дочери

Панин в очередной раз возмутил общественность скандальной выходкой. Знаменитый актер искупался без нижнего белья на глазах у 10-летней дочки.

Известно, что Алексей Панин сейчас отдыхает совместно с дочерью Нюсей в Сочи. Погода, конечно, не радует курортный город, но артист все же осмелился искупаться.Дочь актера запечатлела на мобильный, как актер плескается в ледяной воде. "Молодец!" – сказало чадо отца. Несмотря на смелый шаг, поклонники раскритиковали Алексея Панина за то, что актер окунался голышом на глазах у 10-летней Нюси. Зрители отметили, что на видеоролике Панин был без трусов."Голый чтоли?! Дочка ведь рядом?!", "Что-то плавки не видно!", "И это снимает ребенок когда ты без нижнего белья?", "Дочь снимает голого отца! Шикарно!", "Он голый!!!! 100%!!! внимательнее посмотрите или замедлите кадры((((это *****", "Неужели Панину больше некому свою задницу показать??? а дочь то какая радостная... на её месте бы нужно отвернуться и не наблюдать это все...яблоко от яблони не далеко падает", - возмущаются пользователи сети.Стоит напомнить, что ранее Актер ошарашил сеть откровенным фото, где видно как он трогает обнаженную девицу за половой орган.