Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Snapchat целый день издевался над Facebook при помощи русского бот-фильтра Дмитрий Дмитренко отказывается прощать сестру Ольги Рапунцель «Роскосмос» создает систему для предотвращения ДТП в космосе В Сочи эвакуируют людей из горящего дома Российское приложение бьет рекорды скачиваний в App Store и Google Play Украинского тяжелоатлета Пелешенко отстранили из-за допинга Плохая примета: Пропуск предшествовал гибели Юрия Гагарина В Латвии Адольф Гитлер популярнее Гарри Поттера В Сети появился архивный снимок Сергея Лазарева подростковых времён Snapchat разыграл своих пользователей в День дурака Nokia перезапустит ещё один культовый ретро-телефон Малкин заработал удаление во время матча НХЛ и повздорил с Кузнецовым
| | Панина раскритиковали за купание голышом на глазах у 10-летней дочери

Панина раскритиковали за купание голышом на глазах у 10-летней дочери

Сегодня, 19:39
Панин в очередной раз возмутил общественность скандальной выходкой. Знаменитый актер искупался без нижнего белья на глазах у 10-летней дочки.

Панина раскритиковали за купание голышом на глазах у 10-летней дочери

 

Известно, что Алексей Панин сейчас отдыхает совместно с дочерью Нюсей в Сочи. Погода, конечно, не радует курортный город, но артист все же осмелился искупаться.

Дочь актера запечатлела на мобильный, как актер плескается в ледяной воде. "Молодец!" – сказало чадо отца. Несмотря на смелый шаг, поклонники раскритиковали Алексея Панина за то, что актер окунался голышом на глазах у 10-летней Нюси. Зрители отметили, что на видеоролике Панин был без трусов.


"Голый чтоли?! Дочка ведь рядом?!", "Что-то плавки не видно!", "И это снимает ребенок когда ты без нижнего белья?", "Дочь снимает голого отца! Шикарно!", "Он голый!!!! 100%!!! внимательнее посмотрите или замедлите кадры((((это *****", "Неужели Панину больше некому свою задницу показать??? а дочь то какая радостная... на её месте бы нужно отвернуться и не наблюдать это все...яблоко от яблони не далеко падает", - возмущаются пользователи сети.

Стоит напомнить, что ранее Актер ошарашил сеть откровенным фото, где видно как он трогает обнаженную девицу за половой орган.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Дочь Алексея Панина рассказала о шокирующих выходках отца
Дочь Алексея Панина рассказала о шокирующих выходках отца

Российский актер Алексей Панин пришеk вместе с 9-летней дочерью на телешоу "Пусть говорят". В проекте стали известны новые невероятные подробности жизни

Суд признал Алексея Панина полноправным опекуном дочери Ани
Суд признал Алексея Панина полноправным опекуном дочери Ани

Российский актер Алексей Панин поделился с поклонниками хорошей новостью о том, что суд признал за ним право быть полноправным опекуном дочери. Соответствующий

Алексей Панин будет бороться за свою дочь
Алексей Панин будет бороться за свою дочь

Алексей Панин заявил, что будет бороться за свою дочь. Как утверждает актер, видеться с ребенком – это его законное право.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости