Яна Рудковская является строгой матерью для своих детей

Яна Рудковская устраивала домашний арест детям, по отношению к отпрыскам она слывет строгой матерью. Об этом сообщил сын ведущей Николай.

От брака с Виктором Батуриным у Рудковской родился сын Николай. Сейчас парню 15 лет, и он мечтает о музыкальной славе. С помощью матери-продюсера он выступает дуэтом с вокалистом группы MBAND. Николай говорит, что в детстве он немало хулиганил, поэтому мать наказывала его неоднократно. Держали парня и под «домашним арестом», но он все понимает, а поэтому не злится на нее.

Никита Готский

Парень учится в Москве, тогда как его мать с семьей проживает за городом. Начинающий артист при любой возможности едет к ним и играет с братом Сашей. В хороших отношениях Николай как с родным отцом, так и с новым супругом матери Евгением Плющенко. Сейчас тон благодарит родных за хорошую обстановку для детей, которая стоила его родителям немалых усилий.