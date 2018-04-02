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| | Яна Рудковская является строгой матерью для своих детей

Яна Рудковская является строгой матерью для своих детей

Сегодня, 20:50
Яна Рудковская устраивала домашний арест детям, по отношению к отпрыскам она слывет строгой матерью. Об этом сообщил сын ведущей Николай.

Яна Рудковская является строгой матерью для своих детей

 

От брака с Виктором Батуриным у Рудковской родился сын Николай. Сейчас парню 15 лет, и он мечтает о музыкальной славе. С помощью матери-продюсера он выступает дуэтом с вокалистом группы MBAND. Николай говорит, что в детстве он немало хулиганил, поэтому мать наказывала его неоднократно. Держали парня и под «домашним арестом», но он все понимает, а поэтому не злится на нее.

 

Парень учится в Москве, тогда как его мать с семьей проживает за городом. Начинающий артист при любой возможности едет к ним и играет с братом Сашей. В хороших отношениях Николай как с родным отцом, так и с новым супругом матери Евгением Плющенко. Сейчас тон благодарит родных за хорошую обстановку для детей, которая стоила его родителям немалых усилий.
Никита Готский
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