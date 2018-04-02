Дмитрий Дмитренко отказывается прощать сестру Ольги Рапунцель

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель впервые стали родителями. Однако процесс родов стал громким событием для семейства не только из-за ребёнка, но и из-за множества тайн, которые раскрыл мужчина.

Пока Ольга отдыхала и готовила организм к родам, Дмитрий разъезжал по семейным делам и поручениям в сопровождении журналистов, отвечая на самые колкие вопросы. Одним их таких стал вопрос о взаимоотношениях между Ольгой, её младшей сестрой Алёной и самим Дмитрием. Девушки после скандала заявили, что примирились, но мало зрителей «Дома-2» в это поверили.

Елизавета Трюфель

Оказалось, что натянутыми отношения сохранились в большей степени между Дмитрием Дмитренко и Алёной. Мужчина отказывается прощать девушку. И не из-за скандала, который сам считает созданным из ничего, а из-за отношения Алёны к беременной сестре. По словам Дмитренко, Савкина совсем её не берегла. А её любовь с Ильёй Яббаровым только подлила масло в огонь. Такого же мнения придерживаются и многие поклонники телешоу. Они считают, что популярной Алёна стала только временно и благодаря родству с Олей, а самой ей не место на «экране». Кстати, Ольга - одна из высокооплачиваемых звёзд шоу.