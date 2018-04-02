Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Дмитрий Дмитренко отказывается прощать сестру Ольги Рапунцель «Роскосмос» создает систему для предотвращения ДТП в космосе В Сочи эвакуируют людей из горящего дома Российское приложение бьет рекорды скачиваний в App Store и Google Play Украинского тяжелоатлета Пелешенко отстранили из-за допинга Плохая примета: Пропуск предшествовал гибели Юрия Гагарина В Латвии Адольф Гитлер популярнее Гарри Поттера В Сети появился архивный снимок Сергея Лазарева подростковых времён Snapchat разыграл своих пользователей в День дурака Nokia перезапустит ещё один культовый ретро-телефон Малкин заработал удаление во время матча НХЛ и повздорил с Кузнецовым Google разрабатывает бюджетный смартфон Pixel на Android Oreo
| | Дмитрий Дмитренко отказывается прощать сестру Ольги Рапунцель

Дмитрий Дмитренко отказывается прощать сестру Ольги Рапунцель

Сегодня, 19:16
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель впервые стали родителями. Однако процесс родов стал громким событием для семейства не только из-за ребёнка, но и из-за множества тайн, которые раскрыл мужчина.

Дмитрий Дмитренко отказывается прощать сестру Ольги Рапунцель

 

Пока Ольга отдыхала и готовила организм к родам, Дмитрий разъезжал по семейным делам и поручениям в сопровождении журналистов, отвечая на самые колкие вопросы. Одним их таких стал вопрос о взаимоотношениях между Ольгой, её младшей сестрой Алёной и самим Дмитрием. Девушки после скандала заявили, что примирились, но мало зрителей «Дома-2» в это поверили.

Дмитрий Дмитренко отказывается прощать сестру Ольги Рапунцель

 

Оказалось, что натянутыми отношения сохранились в большей степени между Дмитрием Дмитренко и Алёной. Мужчина отказывается прощать девушку. И не из-за скандала, который сам считает созданным из ничего, а из-за отношения Алёны к беременной сестре. По словам Дмитренко, Савкина совсем её не берегла. А её любовь с Ильёй Яббаровым только подлила масло в огонь. Такого же мнения придерживаются и многие поклонники телешоу. Они считают, что популярной Алёна стала только временно и благодаря родству с Олей, а самой ей не место на «экране». Кстати, Ольга - одна из высокооплачиваемых звёзд шоу.
Елизавета Трюфель
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Участник «Дома-2» Дмитрий Дмитренко публично признался в любви Ольге Рапунцель
Участник «Дома-2» Дмитрий Дмитренко публично признался в любви Ольге Рапунцель

В стенах телепроекта «Дом-2» продолжают бушевать немалые страсти. На днях Дмитрия Дмитренко обвинили в изменах своей супруги, а сам мужчина публично признался

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель побывали на шоу Сафроновых
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель побывали на шоу Сафроновых

Супруги Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель, участники "Дома-2", побывали на рождественском шоу братьев Сафроновых. Пост об этом появился в Instagram.

«Дом-2»: Ольга Рапунцель простила измену Дмитрию Дмитренко
«Дом-2»: Ольга Рапунцель простила измену Дмитрию Дмитренко

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель прокомментировала информацию о том, что Дмитрий Дмитренко неоднократно изменял своей беременной

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости