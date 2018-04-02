Елена Захарова крестила дочь в Вербное воскресенье

Актриса Елена Захарова крестила свою родную дочь в особенный день. Торжество произошло в праздник Вербное воскресенье.

Никита Готский

Захарова крестила ребенка в минувшие выходные, о чем поведала фанатам в Сети. По словам актрисы, она давно мечтала это сделать именно в этот день, что в результате и произошло, за это Захарова поблагодарила Бога.Актриса говорит, своего ребенка она вымаливала в буквальном смысле. Семь лет назад у нее родилась дочь от союза с предпринимателем Сергеем Мамонтовым, но малышка умерла от инфекции, когда ей исполнилось восемь месяцев. Возлюбленные не смогли пережить эту трагедию вместе и вскоре расстались. Елена не лишилась веры, не позволяла себе расстраиваться, за что позже получила награду. Актриса вспоминает страх, когда у нее умерла первая дочь.Захарова опасалась, что больше никогда не сможет иметь детей. Недавно она заявила, что хочет еще одного малыша, и затягивать с этим не собирается.