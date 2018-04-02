Джамала рассекретила вес и рост своего новорожденного сына

Татарская певица Джамала родила 27 марта своего первенца. Она рассказала в Сети о росте и весе своего ребенка.

Джамала положительного мнения о роддоме, в котором рожала малыша. Она сравнила его со студией звукозаписи. На личной странице в Facebook певица опубликовала фотографии, место рождения, вес и рост ребенка. По ее словам, для создания хорошей песни нужна хорошая студия.

Никита Готский

Роддом «Лелека» она сопоставила с самой лучшей студией, где «выпустила лучшую песню»: сына Эмир-Рахмана Сеит-Бекир оглы. Ранее с мужем Джамала решила рожать первенца только на территории Украины, вероятно, она об этом не пожалела.