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| | Ольга Бузова продемонстрировала «заднее декольте»

Ольга Бузова продемонстрировала «заднее декольте»

Сегодня, 17:23
Ольга Бузова снова удивила поклонников, разместив в своем Instagram-аккаунте интимный снимок. Фото, на котором запечатлена «выдающаяся задняя часть» Бузовой, артистка подписала фразой «тебе будет больно».

Ольга Бузова продемонстрировала «заднее декольте»

 

Ольга Бузова разместила в своем профиле в Instagram новую провокационную запись. В публикации певица обратилась к некому человеку, предположительно мужского пола, с утверждением, что ему «будет больно», и он «запомнит ее навсегда». Пост артистка сопроводила своим снимком, на котором она запечатлена в одних туфлях и нижнем белье. Пользователи сразу же обратили внимание на то, что ягодицы Бузовой едва ли не выскакивают из нижней части комплекта. Многие похвалили певицу за хорошую форму и спортивную фигуру.

Ольга Бузова продемонстрировала «заднее декольте»

 

Не обошлось и без критики. Некоторые заметили в записи намек на экс-супруга Бузовой Дмитрия Тарасова и попросили ее больше не спекулировать на данной теме. При этом пост оценили более 390 тысяч пользователей.
Виктория Озерова
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