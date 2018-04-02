Ольга Бузова продемонстрировала «заднее декольте»

Ольга Бузова снова удивила поклонников, разместив в своем Instagram-аккаунте интимный снимок. Фото, на котором запечатлена «выдающаяся задняя часть» Бузовой, артистка подписала фразой «тебе будет больно».

Ольга Бузова разместила в своем профиле в Instagram новую провокационную запись. В публикации певица обратилась к некому человеку, предположительно мужского пола, с утверждением, что ему «будет больно», и он «запомнит ее навсегда». Пост артистка сопроводила своим снимком, на котором она запечатлена в одних туфлях и нижнем белье. Пользователи сразу же обратили внимание на то, что ягодицы Бузовой едва ли не выскакивают из нижней части комплекта. Многие похвалили певицу за хорошую форму и спортивную фигуру.

Виктория Озерова

Не обошлось и без критики. Некоторые заметили в записи намек на экс-супруга Бузовой Дмитрия Тарасова и попросили ее больше не спекулировать на данной теме. При этом пост оценили более 390 тысяч пользователей.