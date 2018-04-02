Ратаковски предстала обнаженной перед мужем из-за бизнеса

Модель Эмилия Ратаковски оголилась перед собственным супругом ради предпринимательства. Она снова радует фанатов своими прелестями.

Американская модель презентовала лукбук новой пляжной одежды личного бренда, в фотосессии также решил принять участие муж знаменитости Себастьян Биар-Макклард. На снимках Ратаковски находится возле элегантной машины марки кабриолет, за рулем которой находится супруг звезды. К слову, в новую коллекцию модели попали бикини с трусами, монокини, украшенные рюшами, декоративными узлами им принтом в горошек.Эмили Ратаковски замужем с февраля нынешнего года. Она вступила в брачный союз в платье горчичного цвета, который приобрела в маркете торговой сети Zara за 168 американских долларов. В феврале модель обнародовала в интернете изображение, в котором рассказала поклонникам о своем замужестве. Спутником жизни звезды стал вышеупомянутый Себасьян Биар-Макклард, с ним она встречалась только несколько недель, свадьба прошла в Нью-Йорке.