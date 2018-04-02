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| | Лолита огласила время ухода со сцены

Лолита огласила время ухода со сцены

Сегодня, 17:13
Российская популярная исполнительница Лолита Милявская раскрыла секрет, когда покинет сцену. Это произойдет, когда у нее пропадет голос.

Лолита огласила время ухода со сцены

 

Журналисты смогли побеседовать с Лолитой после ее выступления «Удачные песни». На вопрос корреспондента, когда Милявская отправится на заслуженный отдых, та ответила, что это произойдет лишь тогда, когда у нее перестанет звучать голос. Она считает, пока не смыкаются связки, не нужно обманывать своих поклонников. Также она добавила, что не поет под «фанеру», а чем займется после завершения карьеры, то такое занятие найдет без сложностей.

Не исключается, что Лолита станет садоводом, ведь и ныне она много времени занимается этим. Певица говорит, что сама выращивает на своей подмосковной даче перец и чеснок, а вскоре собирается посадить ягоды и виноград.
Никита Готский
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