Анжелика Варум потеряла голос и ушла с дня рождения Преснякова

Она рассказала, что вечеринка по случаю празднования дня рождения Преснякова прошла «шумно и весело». Узнала об этом она, однако, уже от своего супруга Леонида Агутина. Сама же певица на мероприятие пришла всего на несколько минут. Варум отметила, что причиной ее столь быстрого ухода с вечеринки стал вирус, которым она не хотела заражать гостей, а также не усугублять собственное состояние. Поэтому, она, «затаив дыхание», обняла Преснякова «пробасила тост» и после этого покинула мероприятие.
Тем не менее, пользователи отмечают, что даже с недугом выглядит Варум просто восхитительно. Многие заявили, что певица совершенно не похожа на больного человека. В особенности всем понравилось подчеркивающее ее стройность платье, сдержанный макияж и укладка.
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