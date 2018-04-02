Анжелика Варум потеряла голос и ушла с дня рождения Преснякова

В своем Instagram-аккаунте Анжелика Варум рассказала о том, что сполна насладиться празднованием дня рождения своего коллеги по сцене Владимира Преснякова она не смогла из-за болезни. Певицу одолел сильный вирус и она потеряла голос. Тем не менее, поздравить певца она все же смогла и заодно покорила поклонников своим безукоризненным видом.

Николай Офицеров

Она рассказала, что вечеринка по случаю празднования дня рождения Преснякова прошла «шумно и весело». Узнала об этом она, однако, уже от своего супруга Леонида Агутина. Сама же певица на мероприятие пришла всего на несколько минут. Варум отметила, что причиной ее столь быстрого ухода с вечеринки стал вирус, которым она не хотела заражать гостей, а также не усугублять собственное состояние. Поэтому, она, «затаив дыхание», обняла Преснякова «пробасила тост» и после этого покинула мероприятие.Тем не менее, пользователи отмечают, что даже с недугом выглядит Варум просто восхитительно. Многие заявили, что певица совершенно не похожа на больного человека. В особенности всем понравилось подчеркивающее ее стройность платье, сдержанный макияж и укладка.