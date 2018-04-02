В Сети появился архивный снимок Сергея Лазарева подростковых времён

Неожиданный подарок Сергею Лазареву сделал его коллега по сцене Игорь Николаев. Он опубликовал в Сети старый снимок, где певец изображён ещё подростком.

Об этом написало издание «ВистаНьюс». Как упомянуто ранее, пост был приурочен ко Дню рождения Лазарева – вчера ему исполнилось 35 лет. Игорь Николаев оставил много тёплых слов и несколько по-отцовски пожелал мужчине быть счастливым и ценить семью. Фотографию, которой легенда российской сцены подкрепил пост, была незнакома его подписчикам и хранилась в его архивах.

Елизавета Трюфель

Некоторые в комментариях признались, что даже не узнали певца. Сколько Сергею лет на снимке, Николаев уточнять не стал. Но фанаты предположили, что он на фото подросток. Поклонники присоединились к поздравлениям музыканта и отметили, что именно Игорь Николаев, назвавший себя «баобабом», причастен к появлению на сцене множества популярных сегодня и поистине талантливых артистов. Они попросили его не спешить на пенсию и подарить им больше талантов или архивных детских фотографий российских звёзд.