Водонаева показала свои роскошные ноги

Российская ведущая Алена Водонаева продемонстрировала свои длинные ноги. Подписчики восхитились внешностью звезды.

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» активно пользуется соцсетями, где радует поклонников фотографиями со своим участием, где показывает свои женские прелести. Недавно она опубликовала новое изображение, где выставляла на обзор общественности стройные ноги. Фолловеры пришли в восторг от Водонаевой.

Никита Готский

По ее словам, красивые ноги являются стоящим аргументом. Их она считает оружием для завоевания мужского внимания, а при верной подаче сила притяжения будет очень мощной. До этого Водонаева не раз публиковала фотографии эротического характера, за что ее нещадно критиковали в интернете.