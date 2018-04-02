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| | Водонаева показала свои роскошные ноги

Водонаева показала свои роскошные ноги

Сегодня, 16:35
Российская ведущая Алена Водонаева продемонстрировала свои длинные ноги. Подписчики восхитились внешностью звезды.

Водонаева показала свои роскошные ноги

 

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» активно пользуется соцсетями, где радует поклонников фотографиями со своим участием, где показывает свои женские прелести. Недавно она опубликовала новое изображение, где выставляла на обзор общественности стройные ноги. Фолловеры пришли в восторг от Водонаевой.

Водонаева показала свои роскошные ноги

 

По ее словам, красивые ноги являются стоящим аргументом. Их она считает оружием для завоевания мужского внимания, а при верной подаче сила притяжения будет очень мощной. До этого Водонаева не раз публиковала фотографии эротического характера, за что ее нещадно критиковали в интернете.
Никита Готский
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