Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Ученый «тренд»: Может ли Венера быть обитаемой? Лену Миро заподозрили в фашистских взглядах из-за неприязни к чеченцам На детском празднике в Ярославле побили «Дарта Вейдера» «Урод с губами»: Наталью Штурм назвали актрисой дешёвого порно Тюменцы занимаются физкультурой на пешеходном переходе Матроскина в новом «Простоквашино» озвучит старший сын Олега Табакова Наташа Королёва рассказала о разводе с Тарзаном Фанаты «Звездных войн» предложили замену Кэрри Фишер на роль Леи Украинские журналисты заметили позиции военных на Донбассе Новый природный феномен погубит Землю В РФ заработает программа trade-in для iPad Жительницу Ростова приговорили к 10 годам заключения за убийство сестры
| | Ольга Бузовой с заплаканными глазами вызвала жалость у поклонников

Ольга Бузовой с заплаканными глазами вызвала жалость у поклонников

Сегодня, 15:57
Преданные поклонники ежедневно следят за карьерой и жизнью Ольги Бузовой. Недавно пользователи Сети отметили, что в Instagram ведущей стало появляться мало фотографий, а на последнем снимке Бузова с заплаканными глазами.

Ольга Бузовой с заплаканными глазами вызвала жалость у поклонников

 

Ольга Бузова в личном микроблоге разместила рекламный снимок, который подписала: «В ритме сумасшедшего города мы не всегда можем найти драгоценные минуты для отдыха, поэтому наши глазки могут казаться особенно усталыми…». На фото поклонники заметили не просто уставшие, но заплаканные и красные глаза знаменитости.

В комментариях фолловеры связали опухшие глаза знаменитости с беременностью новой жены Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко. Однако другие поклонники посчитали, что Ольге стоит меньше работать и больше времени уделять сну.
Светлана Славянская
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Ольга Бузова преследует Дмитрия Тарасова
Ольга Бузова преследует Дмитрия Тарасова

Известная телеведущая, дизайнер и актриса Ольга Бузова преследует своего бывшего супруга Дмитрия Тарасова, поскольку до сих пор испытывает к нему чувства. К

Поклонники посоветовали Ольге Бузовой сделать ринопластику
Поклонники посоветовали Ольге Бузовой сделать ринопластику

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова в очередной раз оказалась в центре критики. На этот раз поклонникам не понравился нос знаменитости, которые

«Скромнее нужно быть»: Ольга Бузова назвала себя королевой Instagram
«Скромнее нужно быть»: Ольга Бузова назвала себя королевой Instagram

Ольга Бузова не перестает удивлять пользователей Сети своими высказываниями, которые не могут не возмущать. Недавно Бузова самопровозгласила себя королевой

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости