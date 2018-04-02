Ольга Бузовой с заплаканными глазами вызвала жалость у поклонников

Преданные поклонники ежедневно следят за карьерой и жизнью Ольги Бузовой. Недавно пользователи Сети отметили, что в Instagram ведущей стало появляться мало фотографий, а на последнем снимке Бузова с заплаканными глазами.

Светлана Славянская

Ольга Бузова в личном микроблоге разместила рекламный снимок, который подписала: «В ритме сумасшедшего города мы не всегда можем найти драгоценные минуты для отдыха, поэтому наши глазки могут казаться особенно усталыми…». На фото поклонники заметили не просто уставшие, но заплаканные и красные глаза знаменитости.В комментариях фолловеры связали опухшие глаза знаменитости с беременностью новой жены Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко. Однако другие поклонники посчитали, что Ольге стоит меньше работать и больше времени уделять сну.