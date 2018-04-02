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| | Секс-скандал: Интимные снимки звезды «Сплетницы» появились в Сети

Секс-скандал: Интимные снимки звезды «Сплетницы» появились в Сети

Сегодня, 15:33
Известная американская актриса Лейтон Мистер оказалась втянутой в новый секс-скандал. Недавно интернет-злоумышленники взломали аккаунт девушки в соцсети и опубликовали в Интернете её интимные кадры.

Секс-скандал: Интимные снимки звезды «Сплетницы» появились в Сети

 

31-летняя звезду американской телевизионной драмы-сериала «Сплетница» Лейтон Мистер опозорили в Интернете. Дело в том, что хакеры Celeb Jihad выложить в Сеть интимные кадры знаменитости, которые предназначалась изначально персонально для её супруга актера Адама Броди.

Сама Лейтон Мистер отказалась комментировать голые фотографии и временно заблокировала свои аккаунты в социальных сетях. Напомним, что недавно хакерам удалось найти голый изображения невесты принца Гарри Меган Маркл, которые вызвали скандал в королевской семье.
Светлана Славянская
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