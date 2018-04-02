Секс-скандал: Интимные снимки звезды «Сплетницы» появились в Сети

Известная американская актриса Лейтон Мистер оказалась втянутой в новый секс-скандал. Недавно интернет-злоумышленники взломали аккаунт девушки в соцсети и опубликовали в Интернете её интимные кадры.

Светлана Славянская

31-летняя звезду американской телевизионной драмы-сериала «Сплетница» Лейтон Мистер опозорили в Интернете. Дело в том, что хакеры Celeb Jihad выложить в Сеть интимные кадры знаменитости, которые предназначалась изначально персонально для её супруга актера Адама Броди.Сама Лейтон Мистер отказалась комментировать голые фотографии и временно заблокировала свои аккаунты в социальных сетях. Напомним, что недавно хакерам удалось найти голый изображения невесты принца Гарри Меган Маркл, которые вызвали скандал в королевской семье.