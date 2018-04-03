Внучка экс-президента Албании поделилась интимными фото в футболке «Ювентуса»

Внучка экс-президента Албании Буяра Нишани Бениада решила побороться за звание самой лучшей болельщицы «Ювентуса». В своем профиле в Instagram девушка обнародовала интимные снимки в футболке клуба.

Бениада Нишани часто радует поклонников откровенными фотографиями. Для новой интимной фотосессии девушка выбрала футболку «Ювентуса». Внучка Буяра Нишани отметила, что является большой поклонницей данного клуба, поэтому собирается стать самой лучшей болельщицей итальянской футбольной команды. Пользователи оценили и откровенные снимки, и выбор клуба, за который болеет девушка. В комментариях многие отметили, что Бениада выглядит потрясающе, поэтому может считаться самой сексуальной болельщицей «Ювентус».

Виктория Озерова

Стоит отметить, что Бениада Нишани родилась в албанском городе Дуррес, но позже переехала жить в Милан.