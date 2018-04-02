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| | «Урод с губами»: Наталью Штурм назвали актрисой дешёвого порно

«Урод с губами»: Наталью Штурм назвали актрисой дешёвого порно

Сегодня, 15:28
Российская певица и писательница Наталья Штурм уже давно закрепила за собой имидж скандальной знаменитости и раз за разом не стесняется демонстрировать доказательства этому. По мнению некоторых поклонников, своими откровенными публикациями она стала больше похожа на актрису дешевого порно.

«Урод с губами»: Наталью Штурм назвали актрисой дешёвого порно

 

Поклонники не стеснялись в выражениях относительно того, как Штурм выглядит на размещенном снимке. Называли ее и «уродом с губами», «сумасшедшей пенсионеркой» и прочими крайне нелестными словами.

Причиной этого стал снимок Штурм, размещенный на ее страничке в Instagram. На нем певица позирует в нижнем белье торговой марки, которую она взялась прорекламировать. Для этого она разместила серию снимков, на которых она в различных весьма откровенных позах показывает белье с разных ракурсов и сторон.

Пользователи уверены в том, что подобное поведение оскорбительно для Штурм и женщины в целом. Наталья, продолжают они, уже давно утратила грань между художественной эротикой и «дешевым порно».
Николай Офицеров
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