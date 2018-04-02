«Похоронили две недели назад»: Жена Скиртача рассказала о Волочковой

Александр Скиртач уже почти полгода пребывает в СИЗО. Анастасия Волочкова, у которой он работал водителем, обвинила мужчину в краже, попытке похитить ее ребенка и отравить ее саму. Недавно прошло еще одно заседание суда по данному делу. После него в шоу «Ты не поверишь!» выступила жена Скиртача. Женщина высказала все, что думает о балерине. Она обвинила Волочкову в пьянстве и сказала, что та даже в зале суда выглядела как будто «две недели назад умерла». Скритач сказала, что балерина для нее никто и обозвала ее «тряпкой». Женщина призналась, что в суде хотела Волочковой «врезать сумкой по башке».
Также Скиртач обвинила Волочкову в налоговых махинациях.
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