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| | «Похоронили две недели назад»: Жена Скиртача рассказала о Волочковой

«Похоронили две недели назад»: Жена Скиртача рассказала о Волочковой

Сегодня, 16:30
Жена бывшего водителя Волочковой Александра Скиртача после очередного заседания суда по делу супруга не стала молчать и выдала много интересной информации о балерине. Женщина рассказала, что Волочкова много пьет, а на заседании выглядела как будто «две недели назад умерла».

«Похоронили две недели назад»: Жена Скиртача рассказала о Волочковой

 

Александр Скиртач уже почти полгода пребывает в СИЗО. Анастасия Волочкова, у которой он работал водителем, обвинила мужчину в краже, попытке похитить ее ребенка и отравить ее саму. Недавно прошло еще одно заседание суда по данному делу. После него в шоу «Ты не поверишь!» выступила жена Скиртача. Женщина высказала все, что думает о балерине. Она обвинила Волочкову в пьянстве и сказала, что та даже в зале суда выглядела как будто «две недели назад умерла». Скритач сказала, что балерина для нее никто и обозвала ее «тряпкой». Женщина призналась, что в суде хотела Волочковой «врезать сумкой по башке».

Также Скиртач обвинила Волочкову в налоговых махинациях.
Виктория Озерова
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