Актер сериала «Последний из Магикян» осужден на 22 года за педофилию

Известный российский актер Мухтар Гесенгаджиев был приговорен к 22 годам колонии строгого режима, а также принудительному лечению. Артиста обвинили в педофилии. Своей вины в произошедшем он так и не признал, отмечая, что обвинение против него сфабриковано его же родственниками.

Николай Офицеров

Мотивом для этого названа квартира актера на Котельнической набережной, которую все те же родственники захотели отобрать.Изначально сообщалось о том, что звезду сериала «Последний из Магикян» подозревают в растлении девятилетней девочки, дочери своей знакомой. Также при обысках у Гусенгаджиева были найдены несколько видеозаписей с детской порнографией.Сам актер вину в педофилии категорически отрицает. Он уверяет, что вся эта история затеяна его родней лишь с одной целью.Обвиняет во всем актер семью своего племянника с малолетней дочерью, которая проходит одной из потерпевших по данному делу. Именно его племянник якобы смонтировал видео, которое легло в основу обвинения.