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| | Актер сериала «Последний из Магикян» осужден на 22 года за педофилию

Актер сериала «Последний из Магикян» осужден на 22 года за педофилию

Сегодня, 15:02
Известный российский актер Мухтар Гесенгаджиев был приговорен к 22 годам колонии строгого режима, а также принудительному лечению. Артиста обвинили в педофилии. Своей вины в произошедшем он так и не признал, отмечая, что обвинение против него сфабриковано его же родственниками.

Актер сериала «Последний из Магикян» осужден на 22 года за педофилию

 

Мотивом для этого названа квартира актера на Котельнической набережной, которую все те же родственники захотели отобрать.

Изначально сообщалось о том, что звезду сериала «Последний из Магикян» подозревают в растлении девятилетней девочки, дочери своей знакомой. Также при обысках у Гусенгаджиева были найдены несколько видеозаписей с детской порнографией.

Сам актер вину в педофилии категорически отрицает. Он уверяет, что вся эта история затеяна его родней лишь с одной целью.

Обвиняет во всем актер семью своего племянника с малолетней дочерью, которая проходит одной из потерпевших по данному делу. Именно его племянник якобы смонтировал видео, которое легло в основу обвинения.
Николай Офицеров
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