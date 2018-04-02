Актер сериала «Последний из Магикян» осужден на 22 года за педофилию

Мотивом для этого названа квартира актера на Котельнической набережной, которую все те же родственники захотели отобрать.
Изначально сообщалось о том, что звезду сериала «Последний из Магикян» подозревают в растлении девятилетней девочки, дочери своей знакомой. Также при обысках у Гусенгаджиева были найдены несколько видеозаписей с детской порнографией.
Сам актер вину в педофилии категорически отрицает. Он уверяет, что вся эта история затеяна его родней лишь с одной целью.
Обвиняет во всем актер семью своего племянника с малолетней дочерью, которая проходит одной из потерпевших по данному делу. Именно его племянник якобы смонтировал видео, которое легло в основу обвинения.
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