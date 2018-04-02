Наташа Королёва рассказала о разводе с Тарзаном

В Сети появились слухи о вероятном разводе знаменитой пары Наташи Королевой и Сергея Глушко. Певица решила прокомментировать данные в связи с происходящим.

Никита Готский

Королева и Тарзан длительные годы были счастливы вместе, но недавно появилась информация, что их брачный союз на грани разрыва. В интернете в последнее время появились ролики выступлений Сергея, а в одном из них можно увидеть чересчур искреннюю имитацию секса между Тарзаном и неизвестной дамой. После этого корреспонденты решили обсудить данную запись с Королевой.По словам певицы, в Сети можно найти много всяческих данных касательно звездной пары. Наташа говорит, что давно не реагирует ни на ложные сведения в «паутинке», ни на выходки своего супруга. При этом Королева заметила, что в ее отношениях с Тарзаном все положительно, не так давно они отдыхали в США.