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| | Актер из Самары призвал весну ритуальным танцем с маракасами

Актер из Самары призвал весну ритуальным танцем с маракасами

Сегодня, 13:44
Актер из Самары Иршат Байбиков решил помочь весне прогнать затянувшуюся зиму. Пародист исполнил ритуальный танец с маракасами и тамбурином, призывая весну.

Актер из Самары призвал весну ритуальным танцем с маракасами

 

В первый день апреля популярный самарский пародист весь день протанцевал в разных местах под зажигательную известную композицию Bamboleo. Артист с ритуальными действиями появлялся в 18 местах: в трамвае, на стройке, на проспекте Ленина, в гипермаркете и т.д. Свой путь танцующий пародист начал с регистратуры медицинского учреждения. Видео в 59 секунд появилось в Instagram Иршата. Меньше чем за сутки ролик посмотрели около 4 тыс пользователей. «С днём дурака!!! Ритуальный танец!!! Зовем ВЕСНУ!», - написал Байбиков на своей странице. Видео развеселило пользователей, которые осыпали Иршата множеством комплиментов.


Иршат Байбиков – актер драматического театра Самары. После фото-пародий на известных артистов он стал Instagram-звездой. В его списке комических подражаний Ольга Бузова, Тимати, Дима Билан, Анна Семенович и другие знаменитости. Особенно Иршат стал популярным после того, как один из его фотокадров репостнул певец Сергей Лазарев.
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