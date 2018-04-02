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| | В интернете обсуждают необычное платье Толкалиной

В интернете обсуждают необычное платье Толкалиной

Вчера, 23:30
Пользователи интернета принялись бурно обсуждать необычный наряд российской актрисы Любови Толкалиной, в котором она пришла на награждение кинопремии "Ника". Снимок с места событий появился в Instagram знаменитости.

В интернете обсуждают необычное платье Толкалиной

 

Любовь Толкалина обнародовала фотографию с культурного мероприятия, где вручала призы актерам-мужчинам вместе с Татьяной Лютаевой. Актриса появилась на церемонии награждения в платье древнегреческого стиля, чем вызвала всплеск положительных эмоций со стороны своих подписчиков. Они написали ей ряд комплиментов, отмечая ее красивый внешний вид. "Древнегреческий" наряд пришелся по душе и дочери Толкалиной Марии. Она примеряла на себя платье знаменитой матери, а та, в свою очередь, пошутила, то дочь хочет отнять ее одежду для праздника.

Мария с детских лет имела плотную фигуру, но к настоящему времени сильно похудела. На "Нике" актриса присутствовала вместе с Татьяной Лютаевой, у которой, кроме детей, имеются уже и внуки.
Никита Готский
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