Британская телеведущая продемонстрировала редкую болезнь руки

Британская телеведущая Дженни Фалконер раскрыла тайну, связанную с очень редким заболеванием, которым она страдает. Она даже продемонстрировала внешний дефект, вызванный этой болезнью, на своей официальной странице в соцсети Instagram.

Пойда Анна

На фотографии видно, что болезнь поразила руку Дженни Фалконер, поскольку указательный палец существенно отличается по цвету от других из-за нарушения циркуляции крови. Пострадавший палец выглядит не просто неестественно белым, но и болезненным.Телеведущая задала вопрос своим подписчикам, не страдает ли кто-то из них от подобного заболевания, получив в ответ слова поддержки. Кроме того, один из фолловеров признался в наличии у него идентичного заболевания, которое доставляет ему не только эстетический дискомфорт, но и массу болезненных ощущений, поэтому он выразил Фалконер сочувствие.По мнению специалистов, внешний дефект наводит на мысль о болезни Рейно, которая приводит к чувству онемения и похолодания в качестве реакции на стресс.