Внучка Элвиса Пресли снялась в откровенной сцене нового фильма Келли

28-летняя внучка Элвиса Пресли Райли Кио уже успела сняться в более чем 10 картинах. Новой работой Кио стала роль в детективе Джастина Келли «Добро пожаловать, незнакомец». В одной из сцен ленты девушка предстанет перед зрителями абсолютно голой.

Виктория Озерова

В Сети появился трейлер нового фильма Джастина Келли. Главную роль в детективе сыграет Райли Кио. Как стало известно, в ленте «Добро пожаловать, незнакомец» будет и откровенная сцена с актрисой, перед зрителями она предстанет полностью обнаженной. Новый детектив с участием Райли Кио должен выйти на экраны уже в текущем году, но пока дата премьеры не разглашается.Стоит отметить, что Райли Кио в свои 28 лет успела сняться в более чем 15 картинах. Кинокритики позитивно отзываются о ее актерской игре, отмечается, что талант она получила в наследство от своего звездного дедушки Элвиса Пресли. За одну из ролей Райли Кио была номинирована на «Золотой глобус».