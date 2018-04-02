Ляйсан Утяшева рассказала о любви к своей бабушке

Ляйсан Утяшева разместила душевную фотографию со своей бабушкой. Такая фотография невольно вызвала у российской спортсменки ностальгию.

Для телеведущей близость с бабушкой вызывает ощущение тех прожитых времен, когда ей было 12 лет и можно было секретничать с ней. Нэнэй, так называет она свою бабушку, провела 3 месяца в гостях у спортсменки. В гостях она ощущала прилив здоровья и удовольствия рядом с правнуками. После чего решила вернуться обратно, так как не может оставить ни Коротая (деда), ни своих соседей, проживающих в посёлке Раевка.

Сама Ляйсан с удовольствием проводит время среди родственников, приглашая их погостить в Москву. Родственники живут в Башкортостане в посёлке Раевка. Там она часто их посещает вместе с супругом Павлом Волей и с детьми. Стоит отметить, там известные всей России гости не проявляют никакой звёздности и получают удовольствие от общения с местными жителями.