Екатерина Варнава не собирается выходить замуж

Около двух лет назад молодой человек сделал знаменитой участнице Comedy Woman предложение. А мама телеведущей уже просит у нее внуков. Но пока что Екатерина Варнава не торопится идти в ЗАГС.

Известно, что Варнава познакомилась со своим возлюбленным танцором и хореографом Константином Мякиньковым четыре года назад во время съемок одной из программ. Во время отдыха за границей пару лет назад парень сделал артистке предложение. Видимо, паре хорошо живется и без официальной процедуры в ЗАГС.Галина Степановна, мать Екатерины, рассказывает, что дочь пока не готова к замужеству. Для нее сейчас на первом месте карьера. Варнава планирует реализоваться в разных сферах. Родительница призналась, что давно просит у дочери внуков. На такие темы Екатерина Варнава не любит разговаривать. Правда, слухи о беременности звезды ходят постоянно.Екатерина и ее избранник любят путешествовать по странам. В этом году они побывали в США: увидели Лос-Анджелес, Голливуд, Гранд-Каньон. А в родной Москве часто ходят в кинотеатры, спа-салоны или просто гуляют по ночным улицам.