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| | На ТНТ прошла премьера новой песни Ольги Бузовой

На ТНТ прошла премьера новой песни Ольги Бузовой

Сегодня, 12:27
На ТНТ состоялась презентация новой песни ведущей "Дом-2" Ольги Бузовой "Она не боится". Зрители оценили хит после выпуска телестройки, где звезда показала крутой музыкальный номер.

На ТНТ прошла премьера новой песни Ольги Бузовой

 

Воскресный эфир "Дом-2" разнообразили новой композицией Бузовой. Она появилась на сцене вместе с танцором, исполнив с ним соблазнительный танец. Ведущая надела куртку-бомбер, короткие шорты и сетчатые колготы, дополнив образ очками для защиты от солнца. Своим танцевальным номером и песней она смогла завести публику, показав ряд смелых движений.

На ТНТ прошла премьера новой песни Ольги Бузовой

 

Станцевала Бузова специально для "Дом-2". Композиция "Она не боится" оказалась принята поклонниками ведущей довольно позитивно. В iTunes она быстро попала в топ, побив достижение певицы Адель с хитом Hello, раскупленной всего за 120 секунд. Пока что Бузова горда своими успехами в карьере, о чем поведала в YouTube.
Никита Готский
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