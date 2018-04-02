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Назло хейтерам: Британская пианистка Класс снялась обнаженной

Сегодня, 12:23
Майлин Класс ведет очень насыщенную жизнь. Она занимается музыкой, пением, снимается в кино и имеет тысячи ненавистников, которых регулярно «ставит на место». На этот раз британская пианистка снялась голой, чтобы продемонстрировать идеальную фигуру и досадить хейтерам.

Назло хейтерам: Британская пианистка Класс снялась обнаженной

 

Майлин Класс сделала новую рекламу своего фитнесс-проекта. После рождения детей пианистка покинула мир профессиональной музыки и занялась семьей, но она продолжает вести активный образ жизни, помогая девушкам и женщинам выглядеть красиво. Несмотря на это, у 40-летней британки много ненавистников. В новой рекламе она назло им снялась голой. Интимные места пианистка прикрывала руками либо просто становилась в подходящие позы.

Назло хейтерам: Британская пианистка Класс снялась обнаженной

 

Комментируя свою интимную фотосессию, Майлин Класс отметила, что хейтеры «не оплатят ипотеку», и что она считает, что после рождения двоих детей выглядит замечательно, и гордится своим телом.
Виктория Озерова
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