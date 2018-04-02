Ведущая Яна Кошкина с голой грудью презентовала дебютную песню

На российской сцене появилась ещё одна певица и это ведущая Яна Кошкина, которая последовала примеру Ольги Бузовой и также стала петь. «Кошкина запела...Мои дорогие, а вот и моя первая песня...Мне очень важно Ваше мнение. Не судите строго. С сегодняшнего дня моя песня на всех цифровых площадках. Качаем и делимся впечатлениями», - поспешила сообщить телеведущая.
Девушка презентовала свою песню «На красный свет» и сделала это в привычной манере. Кошкина предстала перед поклонниками с обнаженной грудью и ярким макияжем. Стоит отметить, что пользователи Сети неоднозначно оценили как обнаженный вид Яны, так и её вокальные способности.
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