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| | Ведущая Яна Кошкина с голой грудью презентовала дебютную песню

Ведущая Яна Кошкина с голой грудью презентовала дебютную песню

Сегодня, 11:12
Популярная российская телеведущая Яна кошкина продолжает эпатировать публику. На этот раз ведущая, следом за Ольгой Бузовой, запела и сделала это с обнаженной грудью.

Ведущая Яна Кошкина с голой грудью презентовала дебютную песню

 

На российской сцене появилась ещё одна певица и это ведущая Яна Кошкина, которая последовала примеру Ольги Бузовой и также стала петь. «Кошкина запела...Мои дорогие, а вот и моя первая песня...Мне очень важно Ваше мнение. Не судите строго. С сегодняшнего дня моя песня на всех цифровых площадках. Качаем и делимся впечатлениями», - поспешила сообщить телеведущая.

Девушка презентовала свою песню «На красный свет» и сделала это в привычной манере. Кошкина предстала перед поклонниками с обнаженной грудью и ярким макияжем. Стоит отметить, что пользователи Сети неоднозначно оценили как обнаженный вид Яны, так и её вокальные способности.
Светлана Славянская
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