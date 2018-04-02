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| | Лишний вес и отсутствие макияжа: Селена Гомес поразила неухоженной внешностью

Лишний вес и отсутствие макияжа: Селена Гомес поразила неухоженной внешностью

Сегодня, 09:54
Американские папарацци застали певицу Селену Гомес в Лос-Анджелесе, когда девушка направлялась на воскресное богослужение. Снимки артистки моментально облетели соцсети и шокировали поклонников Гомес.

Лишний вес и отсутствие макияжа: Селена Гомес поразила неухоженной внешностью

 

25-летняя певица селена Гомес удивила внешним видом. Девушка для выхода в свет выбрала сарафан-халат в цветочный узор и кардиган бежевого цвета. Волосы знаменитость собрала в хвостик. Поклонники были неприятно поражены изменениями во внешности певицы, так как многие помнят Селену как молодую привлекательную артистку.

За последние годы молодая девушка продолжает стремительно набирать вес и все чаще позволяет себе появляться на публике без макияжа. Фанаты утверждают, что Гомес перестала следить за своей внешностью и винят в этом Джастина Бибира, который разорвал отношения с певицей.
Светлана Славянская
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