Лишний вес и отсутствие макияжа: Селена Гомес поразила неухоженной внешностью

в Лос-Анджелесе

Американские папарацци застали певицу Селену Гомес, когда девушка направлялась на воскресное богослужение. Снимки артистки моментально облетели соцсети и шокировали поклонников Гомес.

Светлана Славянская

25-летняя певица селена Гомес удивила внешним видом. Девушка для выхода в свет выбрала сарафан-халат в цветочный узор и кардиган бежевого цвета. Волосы знаменитость собрала в хвостик. Поклонники были неприятно поражены изменениями во внешности певицы, так как многие помнят Селену как молодую привлекательную артистку.За последние годы молодая девушка продолжает стремительно набирать вес и все чаще позволяет себе появляться на публике без макияжа. Фанаты утверждают, что Гомес перестала следить за своей внешностью и винят в этом Джастина Бибира, который разорвал отношения с певицей.