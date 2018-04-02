Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В США хакеры завладели данными 5 млн банковских карт В Волоколамске завершился очередной многотысячный митинг против свалки "Ядрово" Илон Маск заявил о банкротстве компании Tesla Motors Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над Тихим океаном Владу Кадони во время эфира «Дома-2» сломали нос Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» обжаловала свой арест В Новосибирской области зафиксирована первая смерть от гриппа В Сети обсуждают эротичный снимок Бузовой в трусах с вырезом в области ягодиц Ким Чен Ын пошел с женой на концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне Владимир Жириновский намекнул, что Путину пора уходить Жительница Петербурга нашла мумию в шкафу на съемной квартире Искусственный интеллект открыл охоту на НЛО
| | Дочь Михаила Пореченкова бросила МХАТ ради обучения в Европе

Дочь Михаила Пореченкова бросила МХАТ ради обучения в Европе

Сегодня, 09:50
Дочь актёра Михаила Пореченкова отказалась продолжать учебу в Москве. Сообщается, что Варвара Пореченкова продолжит учебу в Европе.

Дочь Михаила Пореченкова бросила МХАТ ради обучения в Европе

 

Дочь известного актера два года проходила обучение в Школе-студии МХАТ. Варвара решила забрать документы и подать на факультет "Коммуникации и медиа” в Нидерландах.

Дед Варвары, Евгений Михайлович, чрезвычайно доволен таким шагом. Роттердамский университет Эразма один из самых известных вузов. Также, он отметил, что его внучка очень талантливая и способная.

По признанию Варвары, была сильная нервозность, но вступительные экзамены были успешно сданы. После чего юная Пореченкова призвала людей не бояться достигать целей собственными решениями, ставить все на кон. "Я сделала это", - добавила дочь Михаила Пореченкова.

Роттердамский университет Эразма - крупнейший мировой ВУЗ. В нём ежегодно получают знания около 23 000 студентов. Университет находится в городе Роттердам, имеет богатую историю и действует более 100 лет.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Аваков: На Михаила Пореченкова будет заведено уголовное дело
Аваков: На Михаила Пореченкова будет заведено уголовное дело

Руководитель украинского МВД Арсен Аваков сообщил, что на актера Михаила Пореченкова будет заведено уголовное дело.

Тарасова рассказала, что Пореченкова пристыдили за интимную связь с ней
Тарасова рассказала, что Пореченкова пристыдили за интимную связь с ней

Российского 47-летнего актера Михаила Пореченкова пристыдили за интимную связь со звездой сериала «Глухарь». Об этом рассказал Виктория Тарасова.

У Михаила Пореченкова родилась внучка
У Михаила Пореченкова родилась внучка

Знаменитый российский актер Михаил Порченков стал дедушкой в свои 46 лет. У его старшего сына Владимира Любимцева родилась дочка, которую назвали красивым

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости