Дочь Михаила Пореченкова бросила МХАТ ради обучения в Европе

Дочь актёра Михаила Пореченкова отказалась продолжать учебу в Москве. Сообщается, что Варвара Пореченкова продолжит учебу в Европе.

Дочь известного актера два года проходила обучение в Школе-студии МХАТ. Варвара решила забрать документы и подать на факультет "Коммуникации и медиа” в Нидерландах.Дед Варвары, Евгений Михайлович, чрезвычайно доволен таким шагом. Роттердамский университет Эразма один из самых известных вузов. Также, он отметил, что его внучка очень талантливая и способная.По признанию Варвары, была сильная нервозность, но вступительные экзамены были успешно сданы. После чего юная Пореченкова призвала людей не бояться достигать целей собственными решениями, ставить все на кон. "Я сделала это", - добавила дочь Михаила Пореченкова.Роттердамский университет Эразма - крупнейший мировой ВУЗ. В нём ежегодно получают знания около 23 000 студентов. Университет находится в городе Роттердам, имеет богатую историю и действует более 100 лет.