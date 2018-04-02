Ким Кардашьян восхитила пышным бюстом на презентации новой косметики KKWxMario

Звезда американского семейного реалити-шоу Ким Кардашьян стала настоящей звездой на презентации своей новой линии косметического бренда KKWxMario. Удивляла ким не только косметикой, но и пышным бюстом.

Светлана Славянская

Сообщается, что Ким Кардашьян запустила новую линию брендовой косметики совместно с визажистом и свои другом Марио Дедивановичем, которую назвали KKWxMario. На презентацию Ким пришла вместе со своей материю Крис Дженнер. На мероприятии в Беверли-Хиллз знаменитость появилась в элегантном платье модного дома Versace. Стоимость платья составляет £2640.Также внимание публики привлек и пышный бюст Кардашьян, а также тонкая талия знаменитости. Сама Ким утверждает, что пластических операций не делала и очень много времени проводит в тренажёрном зале.