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| | Ким Кардашьян восхитила пышным бюстом на презентации новой косметики KKWxMario

Ким Кардашьян восхитила пышным бюстом на презентации новой косметики KKWxMario

Сегодня, 09:27
Звезда американского семейного реалити-шоу Ким Кардашьян стала настоящей звездой на презентации своей новой линии косметического бренда KKWxMario. Удивляла ким не только косметикой, но и пышным бюстом.

Ким Кардашьян восхитила пышным бюстом на презентации новой косметики KKWxMario

 

Сообщается, что Ким Кардашьян запустила новую линию брендовой косметики совместно с визажистом и свои другом Марио Дедивановичем, которую назвали KKWxMario. На презентацию Ким пришла вместе со своей материю Крис Дженнер. На мероприятии в Беверли-Хиллз знаменитость появилась в элегантном платье модного дома Versace. Стоимость платья составляет £2640.

Также внимание публики привлек и пышный бюст Кардашьян, а также тонкая талия знаменитости. Сама Ким утверждает, что пластических операций не делала и очень много времени проводит в тренажёрном зале.
Светлана Славянская
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