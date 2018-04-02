Владу Кадони во время эфира «Дома-2» сломали нос

Участников «Дома-2» в честь 1 апреля испытывали вовсе не шутками, а устроили им настоящий конкурс на выдержку, давая им тараканов, змей и прочую живность. Хоть и нехотя, но многие проходили испытания, ведь на кону стояло огромное кольцо с бриллиантами и рубином, стоимостью миллион рублей.

Николай Офицеров

Помимо этого, участников пытались всячески подкупить, предлагая им внушительные суммы денег, если они откажутся от борьбы за украшение. Также в ролике-превью было показано, как ведущий Влад Кадони состригает одной из участниц волосы и говорит при этом: «На что идут люди ради победы в конкурсе». Самым сложным продюсеры ТНТ считают испытание, в котором необходимо выстоять у некоего «магического» куба.Также в данном превью Ольга показана вместе с Владом Кадони, что держится за собственный нос, который ему предположительно сломала Александра Черно. Это и неудивительно, ведь пышнотелую девушку он регулярно осыпает различными «подколками», потому то, что у нее не выдержали нервы это вполне естественно.В Сети также ходили слухи о том, что Кадони невероятно неуклюж, именно поэтому и сломал себе нос, упав на съемочной площадке. Фанаты очень переживают за ведущего, ведь он лишь недавно сделал ринопластику.