Олег Анофриев испытывал муки ревности к своей супруге

Родственники Олега Анофриева в телевизионной программе «Сегодня вечером» открыли новые страницы жизни известного артиста. Он был очень ревнив к своей супруге.

Актёр настолько был ревнив, что даже фонарный столб становился между ним и Натальей Отливщиковой. Она была единственной женой Олега Анофриева. Знакомство состоялось благодаря землячке, которая отдала номер телефона Натальи. На встречу землячка привела и ее, там же Анофриев без памяти влюбился.Чтобы добиться взаимности, актёру понадобился целый год. Залогом успеха стали упорство и очаровательность. В браке они прожили 65 лет. Главным источником радости для Анофриева стало рождение правнука. Который стал первым родившимся мужчиной в семье актёра. Ради него он начал работу над пластинкой, которую назвал: «Ему я посвятил стихотворение, где есть такие строки: «От Олега до Олега ровно 80 лет».