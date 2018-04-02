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| | Олег Анофриев испытывал муки ревности к своей супруге

Олег Анофриев испытывал муки ревности к своей супруге

Сегодня, 09:28
Родственники Олега Анофриева в телевизионной программе «Сегодня вечером» открыли новые страницы жизни известного артиста. Он был очень ревнив к своей супруге.

Олег Анофриев испытывал муки ревности к своей супруге

 

Актёр настолько был ревнив, что даже фонарный столб становился между ним и Натальей Отливщиковой. Она была единственной женой Олега Анофриева. Знакомство состоялось благодаря землячке, которая отдала номер телефона Натальи. На встречу землячка привела и ее, там же Анофриев без памяти влюбился.

Чтобы добиться взаимности, актёру понадобился целый год. Залогом успеха стали упорство и очаровательность. В браке они прожили 65 лет. Главным источником радости для Анофриева стало рождение правнука. Который стал первым родившимся мужчиной в семье актёра. Ради него он начал работу над пластинкой, которую назвал: «Ему я посвятил стихотворение, где есть такие строки: «От Олега до Олега ровно 80 лет».
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