Титек нет, лицо перекошено: Наталья Штурм испортила откровенное фото

Российская певица Наталья Штурм попыталась сделать откровенный снимок, но данное намерение обернулось провалом. Фото появилось в аккаунте звезды в Instagram и сразу же получило огромное количество критики - фанаты посчитали, что "титек" у исполнительницы нет, а её лицо сильно перекошено.

Никита Готский

Штурм обнародовала изображение со своим участием, представ перед подписчиками в коротком платье, обнажив свои ноги. Новый пост исполнительницы носит рекламный характер, она предлагает подписчикам приобрести французские платья GFerre и Georges Resh. Всех заинтересовавшимся людям Наталья просит писать в Директ.Подписчиков больше затронула фотография Штурм. Один из них заметил, что "титек нет" у певицы. Та в ответ в дальнейшем пообещала ему выложить белье. Другие написали, что у знаменитости "ноги богини", данное высказывание певица никак не прокомментировала. В целом, снимок Натальи вышел далеко не идеальным. У нее получилось довольно странное выражение лица, будто Штурм увидела перед собой нечто страшное.