"Вернется на проект с дочкой": Поклонники Рапунцель рассекретили ее планы на будущее

Не обошлось и без критики. «Бедный ребенок», «Наконец-то. Уже прямо надоело видеть ее с пузом», «Родить в день дурака», - отметили недоброжелатели, на что поклонники Рапунцель сообщили: «Даже при рождении детей, находятся те, кто желчью брызжет...».
Буквально в режиме реального времени в сети появлялась информация о подробностях родов участницы знаменитой телестройки. Неоднократно отечественные СМИ сообщали о том, что Ольга Рапунцель рожала в прямом эфире. К слову, знаменитость неоднократно обвиняли в том, что она пиарится на своей беременности. Вместе с тем демонстрация своей аудитории вещей тогда еще будущей малышки антифанаты Ольги Рапунцель расценивали как рекламу. Однако этот факт не мешает госпоже Рапунцель только набирать процент популярности в сети. На нелицеприятные отзывы в свой адрес участница телестройки отвечает: «Я держусь, я сильная девушка, сколько я вытерпела за всю беременность, и что у меня накладной живот, и т. д. (только адекватный человек видит и знает всю правду и сколько мне ещё всего предстоит)».
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