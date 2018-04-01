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| | "Вернется на проект с дочкой": Поклонники Рапунцель рассекретили ее планы на будущее

"Вернется на проект с дочкой": Поклонники Рапунцель рассекретили ее планы на будущее

Сегодня, 22:07
Поклонники участницы «Дом-2» Ольги Рапунцель опубликовали информацию о том, что их кумир родила дочку сегодня в 17:30 вечера. На одной из страниц знаменитой телестройки в Instagram фанаты представили на суд общественности снимок Рапунцель, подписав пост исчерпывающе: «Оля Рапунцель родила дочку! Малышка появилась на свет в 17:30 по московскому времени. От души поздравляем новоиспеченных родителей, здоровья крепкого ребеночку!». Поклонники знаменитости принялись поздравлять новоиспеченных отца Дмитрия Дмитренка и маму Ольгу Рапунцель с рождением дочери, пожелав малышке здоровья и счастья. Те, кто пристально следит за последними новостями о молодых родителях, сообщили, что Рапунцель вернется на проект вместе с дочуркой. Многие пользователи сети отметили, что рождение ребенка в праздник Вербного воскресенья является показателем того, что девочка будет счастливой: «Ребёнок не только родилась 1 апреля, но и сегодня большой праздник Вербное воскресенье, говорят кто родился в церковный праздник, должны жить счастливым!!!!».

"Вернется на проект с дочкой": Поклонники Рапунцель рассекретили ее планы на будущее

 

Не обошлось и без критики. «Бедный ребенок», «Наконец-то. Уже прямо надоело видеть ее с пузом», «Родить в день дурака», - отметили недоброжелатели, на что поклонники Рапунцель сообщили: «Даже при рождении детей, находятся те, кто желчью брызжет...».

Буквально в режиме реального времени в сети появлялась информация о подробностях родов участницы знаменитой телестройки. Неоднократно отечественные СМИ сообщали о том, что Ольга Рапунцель рожала в прямом эфире. К слову, знаменитость неоднократно обвиняли в том, что она пиарится на своей беременности. Вместе с тем демонстрация своей аудитории вещей тогда еще будущей малышки антифанаты Ольги Рапунцель расценивали как рекламу. Однако этот факт не мешает госпоже Рапунцель только набирать процент популярности в сети. На нелицеприятные отзывы в свой адрес участница телестройки отвечает: «Я держусь, я сильная девушка, сколько я вытерпела за всю беременность, и что у меня накладной живот, и т. д. (только адекватный человек видит и знает всю правду и сколько мне ещё всего предстоит)».
Дыль Лилия
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