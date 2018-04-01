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| | Бабушка Дюжева живет в маленьком доме, болеет и редко видится с внуком

Бабушка Дюжева живет в маленьком доме, болеет и редко видится с внуком

Сегодня, 21:14
Журналисты вышли на связь с бабушкой известного актера Дмитрия Дюжева. Пенсионерка бедствует в Астрахани, живет в маленьком доме, хворает, но больше всего беспокоит Тамару Петровну то, что внук редко приезжает в гости.

Бабушка Дюжева живет в маленьком доме, болеет и редко видится с внуком

 

Бабушка Дюжева страдает серьезными недугами. За ней требуется постоянный уход, посторонние люди делают ей уколы. Пенсионерка с недоверием относится к врачам и соседям. С последними она частот ругается. Тамара Петровна неплохо отзывается о внуке, но ей не нравится постоянная занятость Дюжева. Актер иногда звонит и пересылает ей деньги. Финансовых средств бабушке не хватает, она постоянно испытывает нужду. Лекарства стоят дорого, поддержки от соседей не дождешься, а однажды они чуть не избили ее.

Дом Тамары Петровны обставлен очень скоромно. Периодически Дюжев приезжает в гости, но делает это не так часто, как хочется пенсионерке. Несмотря на это, бабушка с теплом вспоминает о внуке и мечтает увидеть его в любое время суток.
Домбровский Сергей
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