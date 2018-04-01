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| | "Лесбиянка из "Дом-2": Елена Хромина целовалась с девушками

"Лесбиянка из "Дом-2": Елена Хромина целовалась с девушками

Сегодня, 20:52
Участницу "Дом-2" Елену Хромину давно подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации. Недавно она призналась в поцелуях и ласках с девушками.

"Лесбиянка из "Дом-2": Елена Хромина целовалась с девушками

 

Пока прямых подтверждений нет, что Хромина является лесбиянкой. В одном из интервью она заявила, что некогда целовалась с девушками, но не сообщила, при каких обстоятельствах это произошло. Хромиа также объявила, что часто использует игрушки для интимных утех, это является главным условием в однополых связях.

Елена не скрывает, что обожает загорать на морских пляжах абсолютно обнаженной, что дает повод считать ее раскрепощенной девушкой, не испытывающей смущений в общественных местах без одежды.. Также стоит отметить, что в нетрадиционной сексуальной ориентации Хроминой поведала бывшая участница "Дом-2" Анастасия Кукаева, хорошо общавшаяся с ней, когда находилась на телестройке.
Никита Готский
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