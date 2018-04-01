"Что с Лизой?": Фанаты обеспокоены состоянием дочки Пугачевой

Поклонники Аллы Борисовны пристально следят за ее звездной семьей и придают огласке даже те моменты, которые сама певица не спешит афишировать. Так, в одной из групп, посвященной Пугачевой, ее фанаты опубликовали снимок, на котором Примадонна позирует с Лизой и Гарри. Вместе со звездной четой на снимке запечатлена и старшая наследница Примадонны Кристина Орбакайте со своей дочерью Клавдией, а также певица Жасмин с ребенком. Семейное фото с надписью «Привносит настоящий праздник и в мою душу. В детстве даже ожидание дня рождения - это уже праздник, правда ведь? Спасибо, Кристина. Пусть Клавочка растет счастливой и радует маму и папу» привлекло немало внимания. Подавляющее большинство пользователей сети отметили великолепное сходство с Примадонной как ее старшей дочери Кристины, так и младшей наследницы в звездном семействе. Не обошлось и без лестных отзывов о внешности Аллы Борисовны.

Дыль Лилия

Пока многие восхищались семейным фото с детского праздника Клавы, отдельные подписчики отметили, что Елизавета Максимовна выглядит весьма грустной. «Кто, обидел, Елизавету Максимовну ???», «Лизочка, чем то не довольна, наверное праздник рано закончился, а вот у Клавы всегда улыбка на лице», - отметили подписчики.Ранее в сети неоднократно обсуждали наследников четы Пугачевой-Галкина. Да и сами знаменитые родители не прочь представить на суд общественности кадры с семейного архива с участием своих чад. Творческое наследие развивают и сами Алла Борисовна с супругом Максимом. Танцевальные навыки Гарри и Лизы, представленные на страницах звездных родителей, оценены их подписчиками по достоинству. «Хорошее настроение», - подписала последнюю публикацию Пугачева с участием своей дочери Лизы. «Очень красивая девочка и музыкальная. Какая радость для Максима и Аллы. Долгих лет жизни и здоровья всем», - отметили фанаты артистки. Не забыла знаменитая бабушка и свою внучку Клавдию, поздравив ее с днем рождения. Опубликованное фото наследницы Орбакайте оценили пользователи сети, добавив, что девочка – точная копия отца. «Папина дочь. Очень красивая», «Как похожа на Кристину из фильма "Чучело"!», - отметили подписчики Пугачевой.