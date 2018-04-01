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| | СМИ: Бритни Спирс снова боится лишиться своих детей

СМИ: Бритни Спирс снова боится лишиться своих детей

Сегодня, 19:47
В эксклюзивном интервью близкий друг Бритни Спирс Аднан Галиб рассказал, что певица боится снова оступиться и лишиться своих детей, как это было 11 лет назад. Теперь артистка тщательно следит за своим внешним видом, имеет плотный гастрольный график и занимается воспитанием двоих сыновей.

СМИ: Бритни Спирс снова боится лишиться своих детей

 

Аднан Галиб сообщил, что Бритни Спирс с ужасом вспоминает события 11-летней давности, когда певица отчаянно сбрила волосы перед фотографами. Тогда артистка употребляла наркотики и имела проблемы в карьере. Однако Спирс прошла реабилитация против наркотической зависимости и сейчас уже проживает вместе с сыновьями в Лос-Анджелесе. В погоне за успешной карьерой и идеальной внешностью певицу снова стали атаковать нервные приступы.

«Бритни стала почти зомби. Она музыкальный гений, который любит создавать песни. Я когда-то видел это своими глазами, когда она написала песню просто в Starbucks, записывая заметки на салфетке. Сейчас Бритни чувствует усиленную паранойю, что у неё снова могут забрать опеку над детьми», - заявил Аднан Галиб.
Светлана Славянская
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