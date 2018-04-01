"Польская Барби" озвучила стоимость своей красоты

Анелла, которая является по профессии дизайнером, изначально не планировала превращаться в копию одной из самых любимых игрушек девочек во всем мире. Девушка обратилась к пластическому хирургу с просьбой изменить ей форму носа, которая никогда не нравилась полячке, однако впоследствии она увлеклась коррекцией свое внешности, решив сделать из себя своеобразный идеал.
Анелла увеличила размер груди, исправила форму губ и разрез глаз, при этом подчеркнув, что ее талия всегда была очень тонкой и не подвергалась хирургическому вмешательству. После всех операций, которые обошлись ей в общей сложности в 40 тысяч долларов, аккаунт девушки в соцсети Instagram обрел огромную популярность, поэтому теперь она усердно заботиться о поддержании созданного имиджа, пополняя свою страницу соответствующими снимками.
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