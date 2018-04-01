Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

В Сети обсуждают эротичный снимок Бузовой в трусах с вырезом в области ягодиц Ким Чен Ын пошел с женой на концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне Владимир Жириновский намекнул, что Путину пора уходить Жительница Петербурга нашла мумию в шкафу на съемной квартире Искусственный интеллект открыл охоту на НЛО Уфологи: Пришельцы атакуют Землю 22 апреля В Мордовии обитает кот-предсказатель Российский дипломат в Лондоне рассказал, кто стоит за «делом Скрипаля» Одна из самых красивых стюардесс России задержана за угон автомобиля BlackBerry сделала свой онлайн-магазин приложений бесплатным Смартфон iPhone SE 2 не выйдет в 2018 году Блогера и оппозиционера Михаила Светова избили в Кемерово
| | "Польская Барби" озвучила стоимость своей красоты

"Польская Барби" озвучила стоимость своей красоты

Сегодня, 20:56
25-летняя Анелла, более известная на просторах Сети под ником «Польская Барби», раскрыла один из своих главных секретов. Девушка поведала, в какую сумму ей обошлась ее кукольная красота.

"Польская Барби" озвучила стоимость своей красоты

 

Анелла, которая является по профессии дизайнером, изначально не планировала превращаться в копию одной из самых любимых игрушек девочек во всем мире. Девушка обратилась к пластическому хирургу с просьбой изменить ей форму носа, которая никогда не нравилась полячке, однако впоследствии она увлеклась коррекцией свое внешности, решив сделать из себя своеобразный идеал.

Анелла увеличила размер груди, исправила форму губ и разрез глаз, при этом подчеркнув, что ее талия всегда была очень тонкой и не подвергалась хирургическому вмешательству. После всех операций, которые обошлись ей в общей сложности в 40 тысяч долларов, аккаунт девушки в соцсети Instagram обрел огромную популярность, поэтому теперь она усердно заботиться о поддержании созданного имиджа, пополняя свою страницу соответствующими снимками.
Пойда Анна
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Одесская Барби с «руками-базуками» засветила огромную грудь в Сети
Одесская Барби с «руками-базуками» засветила огромную грудь в Сети

Валерия Лукьянова, которую многие знают как одесскую Барби, в очередной раз шокировала общественность. За последнее девушка значительно накачала свое тело, а

Девушка-барби с седьмым размером бюста мечтает об его увеличении
Девушка-барби с седьмым размером бюста мечтает об его увеличении

Американская девушка-барби с седьмым размером бюста мечтает об его увеличении. По словам врачей, дальнейшее хирургическое вмешательство может разрушить тело.

В соцсети Instagram появился аккаунт куклы Барби
В соцсети Instagram появился аккаунт куклы Барби

Средства массовой информации сообщают, что в микроблоге Instagram появилась официальная страница куклы Барби. На данный момент ее страница только начинает

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости