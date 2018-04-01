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| | Малахов узнал ужасающие подробности убийства тещи директора DJ Грува

Малахов узнал ужасающие подробности убийства тещи директора DJ Грува

Сегодня, 19:36
Известный российский телеведущий Андрей Малахов провел самостоятельное расследование убийства тещи директора DJ Грува Дениса Калинна, узнав страшные подробности случившегося. Как показало расследование, к убийству мужчину могли подтолкнуть правила проживания в коммунальной квартире.

Малахов узнал ужасающие подробности убийства тещи директора DJ Грува

 

В рамках интервью Андрей Малахов поведал детали своего расследования, а также озвучил мотива убийства 77-летней женщины, которая ненавидела своего зятя, выдвинув по отношению к нему трудновыполнимые требования совместного проживания в коммунльной квартире.

Согласно последним, Денис Калинн был должен ежемесячно выплачивать пожилой родственнице 50 тысяч рублей за ее проживание на даче с внучкой, при этом ему возборонялось сидеть за единственным в доме столом. Кроме того, зять не должен был выходить за «нормы приличия», которые теща также определяла на свое усмотрение. В свою очередь, пожилой женщине вменялось в обязанности приготовление еду, и уход за внучкой, в том числе сопровождение девочки в школы и на дополнительные занятия.

Однако телеведущей не преминул подчеркнуть тот факт, что, даже все описанные правила не оправдывают совершенного убийства.
Пойда Анна
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