Малахов узнал ужасающие подробности убийства тещи директора DJ Грува

Известный российский телеведущий Андрей Малахов провел самостоятельное расследование убийства тещи директора DJ Грува Дениса Калинна, узнав страшные подробности случившегося. Как показало расследование, к убийству мужчину могли подтолкнуть правила проживания в коммунальной квартире.

Пойда Анна

В рамках интервью Андрей Малахов поведал детали своего расследования, а также озвучил мотива убийства 77-летней женщины, которая ненавидела своего зятя, выдвинув по отношению к нему трудновыполнимые требования совместного проживания в коммунльной квартире.Согласно последним, Денис Калинн был должен ежемесячно выплачивать пожилой родственнице 50 тысяч рублей за ее проживание на даче с внучкой, при этом ему возборонялось сидеть за единственным в доме столом. Кроме того, зять не должен был выходить за «нормы приличия», которые теща также определяла на свое усмотрение. В свою очередь, пожилой женщине вменялось в обязанности приготовление еду, и уход за внучкой, в том числе сопровождение девочки в школы и на дополнительные занятия.Однако телеведущей не преминул подчеркнуть тот факт, что, даже все описанные правила не оправдывают совершенного убийства.